Las jugadas mágicas de Vinicius ante el Manchester City

Sin embargo, esta no fue una de esas noches que acostumbra a tener Vinícius. Kyle Walker fue su sombra. Ya le marcó con maestría la temporada pasada en la vuelta de semifinales, y el Manchester City sufrió sin él en la ida; primero con Stones y luego, con la lesión de éste, con Fernandinho. Memes a Halaand, ¿desapareció del partido por culpa de Rüdiger o del City?

El brasileño Vinícius Junior volvió a aparecer como el halo de esperanza del Real Madrid. Cuando más sufría el conjunto blanco, corriendo detrás del balón ante la posesión del Manchester City, ‘Vini’ se inventó un registro más en su fútbol que mejora día a día; un disparo fuerte desde fuera del área ante el que Ederson no pudo hacer nada.

May 08 - 14:00

Olivia Farnsworth, la “niña biónica” que no siente dolor, hambre ni sueño

Olivia Farnsworth, la “niña biónica” que no siente dolor, hambre ni sueño

May 08 - 20:01

May 08 - 19:30

Lejos del nivel superlativo tres días antes en la final de la Copa del Rey y de estar en el foco de las protestas y la polémica. Pero ‘Vini’ volvió a ser decisivo. Y acabó con un abrazo con su defensor en una muestra de respeto rara vez vista cuando disputa una competición doméstica.

Una pared de Camavinga y Modric en salida de balón le abrió espacios a un Real Madrid que no perdonó. Después de estar 36 minutos más preocupados de tapar huecos ante el dominio ‘citizen’, el conjunto blanco tuvo una vía de escape, y no perdonó. Video: los golazos de Vinicius y De Bruyne en el Real Madrid vs. City