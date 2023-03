La timidez le impidió a un niño tomarse una foto con Messi

En el evento, Agustín Jiménez, quien es representante de Rodrigo de Paul, Ángel Correa, entre otros, acudió con su hijo para que conociera a los campeones mundiales.

Sin embargo, la timidez le ganó al niño, que no quiso interactuar con Messi, ni mucho menos sacarse una foto con él.

Cuando el 10 se acercó a Francisco, este se aferró a su papá y ocultó su cara. "Vamos a sacarnos una foto, dale", le dijo Messi, quien le insistió en otra oportunidad. Pero el menor no le hizo caso.

“Muy fuerte, no sé qué decirles. No tengo una explicación. No hay remate. Justo le agarró la timidez”, escribió en redes su madre, la modelo Ailén Bechara, junto a un video en el que se vio la escena.