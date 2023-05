La razón del técnico de Nápoles para renunciar tras salir campeón

El técnico que obró la gesta del ‘Scudetto’ se despedirá, por tanto, este fin de semana en el Diego Armando Maradona ante el Sampdoria, ya sin nada en juego, en lo que será una nueva jornada festiva en Nápoles, que celebrará con los jugadores y el trofeo la histórica temporada.

Son varios medios de comunicación los que ahora apuntan al español Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, del Roma y de la selección española, entre otros, como el favorito de De Laurentiis para ocupar el puesto en el banquillo napolitano.

¿POR QUÉ SE VA SPALLETTI?

El técnico del Nápoles confirmó las palabras del presidente del club y aclaró que se va porque necesita tomarse un año sabático.

“A veces, uno se separa por demasiado amor. No me quedo, me voy. NO hay manera de cambiar de opinión (sic)”, dijo Spalleti, citado por el periodista italiano Fabrizio Romano.

“Le dije al club que necesito un año libre hace unas semanas. NO trabajaré en ningún otro club. Descansaré un año (sic)”, añadió.