La norma que obligaría a Millonarios a ceder a Cortés a la Selección sub 20

Y es que el reglamento obligaría a los clubes a ceder a los jugadores convocados. De no hacerlo, el jugador asumiría una sanción que le impediría actuar con su equipo.

El club ya anunció que no cedería a su jugador juvenil, de buen rendimiento y al que considera importante para afrontar los cuadrangulares de la Liga BetPlay, aunque en las últimas horas han revelado parte del estatuto del jugador, que le daría el lado a la Sub 20.

Aunque Millonarios anunció que no prestará a Óscar Cortés a la Selección Colombia que disputará el Mundial sub 20 de Argentina, el entrenador del equipo juvenil lo incluyó en su lista preliminar de convocados. Estos son los convocados de la Selección Colombia al Mundial Sub-20

“Artículo 102. Desacato. El que incumpla las órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos competentes será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de seis (6) meses a dos (2) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) smmlv. La misma sanción se aplicará a toda persona que de alguna manera impida o dificulte la asistencia de un jugador de su registro a la convocatoria en cualquier tipo de selecciones”, señala el Código.

Entre tanto, el estatuto del jugador señala lo siguiente:

“Artículo 47º.- Los clubes afiliados a la DIMAYOR o a DIFUTBOL, deberán poner sus jugadores a disposición de la selección nacional a la cual pertenecen, sea cual fuere la edad del jugador. El PSG sancionaría a Messi por viajar a Arabia Saudita sin permiso

Esta disposición es obligatoria para los partidos listados en el calendario internacional de FIFA y para cualquier otro partido sobre el cual el Comité Ejecutivo de la FIFA haya adoptado una decisión especial.

Artículo 54º.- El jugador que ha sido convocado por COLFUTBOL para uno de sus equipos representativos no tendrá, en ningún caso, el derecho a jugar con el club al que pertenece, durante el periodo que dure o pueda durar su liberación. Esta prohibición de jugar se prolongará cinco días en caso de que por cualquier razón el jugador no haya querido o podido acudir a la convocatoria. La violación a esta norma acarrea para el club infractor la pérdida del partido o partidos en los que el jugador actuó y la anulación de todos los puntos que se hayan obtenido.

Artículo 55º.- Si un club declina la liberación del jugador o no lo libera para acudir a la convocatoria a una selección nacional en los términos de los artículos precedentes de este capítulo, se hará acreedor a las sanciones que al efecto establezca la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. De igual manera, estarán incursos en medidas disciplinarias los clubes que no atiendan oportunamente las convocatorias para preparación de los seleccionados nacionales, debidamente aprobadas por el Comité Ejecutivo de COLFUTBOL".

Con estas indicaciones, Millonarios afronta una difícil situación en su intento de retener a su futbolista, catalogado como pieza importante tanto para los bogotanos como para el seleccionado sub 20.