La molestia del técnico de Nacional con un periodista tras derrota ante Junior

El técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, tuvo un roce con un periodista en la rueda de prensa posterior a la derrota que sufrió este lunes 10 de abril ante el Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. El revés que sufrieron los verdes ante los dirigidos por Hernán 'El Bolillo' Gómez en la fecha 12 de la Liga BetPlay no dejó muy contenta a la prensa paisa ni a los aficionados y por eso algunas preguntas en la conferencia estuvieron cargadas de críticas hacia el entrenador. Todo eso contrastaba con la actitud de Autuori, que se mostró tranquilo y destacó que a pesar del resultado el equipo mostró cosas positivas. "Este es un partido que uno gana 1-0 o no pierde, pero desafortunadamente llegó el gol aunque Junior no ha construido", dijo el estratega. "Si uno analiza el partido, nosotros hicimos un buen partido. Tuvimos todas las oportunidades para sacarlo adelante. El rival me parece que ha finalizado dos veces. Yo analizo, no soy esclavo de resultados. Para mí los jugadores hicieron un gran partido y el resultado no borra absolutamente nada", añadió. El brasileño trató en todo momento de quitarle presión a sus jugadores, que vienen de ganar como visitantes en Copa Libertadores y están en zona de clasificación en la Liga. "El resultado es importante, pero nosotros estamos ahí metidos. Tenemos 75 días de trabajo de periodo competitivo. Los muchachos están involucrados en todo lo que hemos hecho en poco tiempo. Ya ganamos un título, estamos involucrados para ganar el torneo, y claramente podríamos estar mejor y trabajamos para eso, con una exigencia interna de los propios muchachos. Pero yo no juzgo, yo analizo y para analizar tengo que profundizar y a mí me gustó la verticalidad que tuvimos en la primera parte. Ahora viajaron 18 horas e hicieron un partido muy bueno".

"Hemos progresado mucho a nivel competitivo, pero nos hace falta añadir calidad de juego. Yo no dudo porque ya he vivido mucha cosa. Entre un equipo con mucho perfume y uno competitivo, no dudo en escoger el competitivo, por todo lo que he vivido", explicó el brasileño. La pregunta que cortó su tranquilidad La tranquilidad de Autuori duró hasta el turno de preguntar del periodista Luciano González, quien precisamente le cuestionó la tranquilidad que tenía después de una derrota, que además contrastaba con el ánimo de los 22 mil hinchas que acudieron al Atanasio.