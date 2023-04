La molestia de Cristiano Ronaldo con Georgina: “No hace más que gastar”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían pasando por un momento de crisis en su relación, según afirmaron en el programa televisivo Noite das Estrelas de la cadena CMTV, en Portugal.

El psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja basándose en sus apariciones públicas en las últimas semanas, incluyendo la presentación del futbolista en el club Al-Nassr de Arabia Saudita, donde se especula que Rodríguez lució celosa.

Según Quintino, a Cristiano Ronaldo no le gusta la actitud de Georgina, que se reduce a "despilfarrar dinero".

El psicólogo expuso que “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”.