La historia del jugador de Nacional que lloró al marcar su primer gol

Tener el apellido Asprilla en el fútbol pesa. Más allá de que Jayder no sea familiar de Faustino, hay apellidos que hacen que las personas de entrada esperen a un futbolista distinto, que marque diferencias. Sin embargo, antes del jugador está la persona y la historia que lleva a cuestas. Jayder Asprilla nació hace 20 años en el Bajo Baudó (Chocó), el 20 de marzo del 2003, hijo de José Eleuterio Asprilla y María del Carmen Moreno. Creció en una familia de 6 hermanos, en una región de no más de 20.000 habitantes, una comunidad que ha tenido múltiples problemas, la guerra los ha tocado, también las enfermedades que se llevan a los niños y adultos mayores, al igual que la desnutrición. Sus habitantes tienen múltiples carencias. Desde la ausencia de agua potable en una gran parte del territorio, así mismo encaran la furia del mar y los ríos, inundaciones, desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones de movilidad, amenazas contra líderes comunitarios y reclutamiento forzado. En pelea de barras bravas un hincha recibió un tiro en la cabeza y murió Sin embargo, encuentran en el balón una oportunidad de salir adelante como lo hizo Jayder, quien gracias a su talento encontró a un ángel en el camino. El profesor Wilner Andrés Cuesta, quien hizo todo para que él surgiera y tuviera una oportunidad de brillar en la vida. No fue fácil, porque muchas veces le manifestaron que no tenía porte de futbolista, que estaba muy flaquito y que así no podía llegar, que dejara su sueño a un lado y se dedicara al cultivo del maíz, plátano o caña, o a recoger chontaduro, borojó, limón, taparo, coco, guamo y aguacate. Pero los sueños son para intentar cumplirlos y Jayder tenía la convicción de lograrlo además porque ya había visto como futbolistas de esa misma región, como Didier Moreno, actual volante del Junior de Barranquilla, o Yonatan Murillo, quien hace parte del Deportivo Binacional de la Liga 1 de Perú, lo consiguieron.

También tenía otro niño a su lado con el mismo sueño, Yáser Asprilla, quien con su mismo apellido, también pudo salir adelante y hoy es una de las gratas realidades del fútbol colombiano y actúa en el Watford inglés. El mensaje de Linda Caicedo tras la victoria de Colombia ante Alemania

Wilner sabía que no podía dejar perder ese talento y se contactó con el Club Gallegol para pedir que le dieran una oportunidad a Jayder. Esa oportunidad implicaba dejar atrás a sus padres e irse, siendo todavía un niño, a una gran ciudad como Medellín. Tuvo que empezar a alimentarse mejor para ganar peso y músculo y en 2019 empezó su consolidación en ese equipo. En el primer año quedó goleador de las categorías primera C y primera A. Eso permitió que Nacional empezara a hacerle un seguimiento y en 2020 decidió llevarlo a sus divisiones menores gracias al proceso de captación y a sus goles en distintos torneos de la Liga antioqueña de fútbol. Oficial: Dani Alves irá a juicio por agresión sexual En el verde lo recibió el profesor Juan Camilo Pérez y Jayder de inmediato respondió a esa confianza. Volvió a ser el goleador de la primera C y la primera A. Además fue dos veces campeón, también con el profesor Diego Mazo. Esas actuaciones permitieron que del equipo profesional mantuvieran los ojos sobre él y cuando Alejandro Restrepo tuvo la oportunidad de hacerse cargo del elenco principal no dudo en darle la oportunidad y lo puso a debutar en un encuentro ante Bucaramanga el 28 de febrero de 2022. El día anterior, cuando supo que estaba en la convocatoria, le fue difícil conciliar el sueño, pensó en todos los sacrificios que hicieron sus padres para que él pudiera salir del Bajo Baudó y tuviera otra expectativa de vida. “Me fueron llevando paso a paso. Sé que goles voy a hacer en este grandioso club, porque soy un goleador”, dijo con convicción. Sin embargo, sumaba 17 partidos con Nacional, 16 de Liga y 1 de Copa Libertadores, pero no había tenido suerte y todavía no había podido anotar. Eso hizo que las críticas le empezaran a llegar, que los aficionados le exigieran como a cualquier jugador de Nacional, más allá de que sea joven o no. No fueron días fáciles, le tocó aislarse de las redes sociales, hacer caso omiso a esas críticas, algunas constructivas, pero otras muy destructivas para un joven de su edad.