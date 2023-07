La crítica de Carlos Antonio Vélez al Cali por error con Jaime De La Pava

Al final de la misma, cuando el presidente Luis Fernando Mena se dispuso a entregarle la camiseta oficial de entrenamiento del equipo (la azul con las que disputaron el partido contra Deportivo Pereira), y al momento de la entrega explicó el motivo por el cual no tienen la nueva indumentaria y se refirió al técnico con el apodo de ‘Cheché’, haciendo alusión a José Eugenio Hernández, uno de los entrenadores que estuvo en la baraja de nuevo técnico.

"Esta camiseta azul, es la de entrenamiento. Tenemos planeado un lanzamiento muy especial para el domingo, hay dudas, no sabemos todavía por qué si se pueda jugar o no. Pero el domingo esperamos jugar y hacer el lanzamiento de la camiseta oficial. Estas son de entreno y nos tocó por cuestiones de tiempo no pudimos jugar el partido anterior con la camiseta que es. Hago en este momento, la oportunidad para hacerle entrega de la camiseta al profesor 'Cheché', muchas gracias... Jaime De La Pava".

La ‘rajada’ de Carlos Antonio Vélez

En cuestión de minutos, el hecho se volvió viral en la redes sociales y uno de los críticos de la misma fue el reconocido periodistas Carlos Antonio Vélez, que en su red social de Twitter, dijo que: “Esta es una prueba irrefutable del por q el @AsoDeporCali está como está”.