Junior y América empataron a un gol, en partido por la decimocuarta fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano, disputado este miércoles 14 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por el conjunto barranquillero anotó Luis ´Cariaco’ González, mientras que por el equipo vallecaucano convirtió el cordobés Duván Vergara.

Los primeros minutos del juego fueron de muchos roces de parte y parte. El árbitro debió recurrir al pito para sancionar las faltas que se producían en casi todas las partes del terreno de juego. Junior por momentos trató de darle manejo el esférico, pero luego fue el América el que tomó la iniciativa y en una de esas salidas desde el fondo el defensa Sierra le entregó el balón a Miguel Ángel Borja, y este, solo frente al portero Eder Chaux, remató lejos del arco.

América se apoderó de la pelota, pero se enredaba cuando se encontraba con la defensa de Junior, que aprovechó una de esas salidas rápidas para anotar el primer gol del partido. La pelota la recuperó el lateral Marlon Piedrahita, se la cedió a Luis ‘Cariaco’ González, quien superó la marca del lateral Velasco, avanzó unos metros y cuando estuvo a unos 25 metros del arco, sacó un remate a media altura que se fue subiendo hasta meterse cerca del vértice que forman el vertical para poner el 1-0 cuando iban 15 minutos de juego.

América seguía dominando el esférico y Junior formó dos líneas de cuatro y salía rápido por los costados, más por el derecho que por el izquierdo. En una de esas salidas, la pelota se le cedieron a Luis González, quien se la puso a Borja y este remató a las manos del portero Chaux.

Luego Teófilo Gutiérrez recibe una pelota en el medio campo avanzó unos metros por el costado derecho, cedió el pase a Miguel Ángel Borja, pero este no contactó al balón y desperdició el que puso ser el segundo tanto del conjunto rojiblanco.

Duván Vergara, quien estaba jugando por la derecha se pasó a atacar por el costado izquierdo. Lo que le sirvió para anotar el gol del empate para el América, a los 45 minutos, luego de recibir un pase de pecho de un compañero para por el 1-1 al partido y marcador con el que así terminaría el primer tiempo.

Para la etapa complementaria, en Junior ingresaron Carmelo Valencia por Miguel Ángel Borja y Larry Vásquez por Didier Moreno, mientras que el América siguió con los mismos once con los que inició el partido. Cambios que no le dieron resultados, porque no se cambió en nada a lo que se jugó en la primera parte.

América también hizo cambios y se reforzó más en defensa para tener la posibilidad de salir en contragolpe. Lo cual hizo por momentos, pero Junior se supo parar en el fondo y controló a Duván Vergara, quien era el hombre que cada vez que tomaba la pelota creaba zozobra en la zaga tiburona.

Ambos equipos siguieron haciendo las modificaciones y nada que cambiaba el accionar del juego. Por ejemplo, en Junior salió Teófilo Gutiérrez para darle paso a Sherman Cárdenas, quien se dedicó a jugar más hacia los costados y hacia atrás, cosa contraria para lo que fue puesto en el terreno y casi nunca pasó una línea y los pases que hizo nunca estuvieron certeros, salvo los que puso cuando tenía un compañero al lado. En América las modificaciones le favorecieron.