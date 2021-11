Posible regreso a River Plate: “Uno nunca sabe, al final cuando uno plantea cosas buenas y las personas a uno lo marcan como me marcaron a mí en Argentina y los hinchas de River, creo que después de todo eso quedan las puertas abiertas, sobre todo con los dirigentes, con el entrenador, con el grupo, con todos los muchachos y lo que representa para mí River, soy hincha de River, River cambió mi vida, River fueron los años más importantes de mi carrera futbolística hasta el día de hoy, y bueno, uno nunca sabe qué podría presentar el destino, el día que me toque a mí tomar la decisión de volver seguramente lo hablaré y no habrá ningún problema en volver, así que muchas gracias al hincha por ese cariño y que de mi parte todo es recíproco hacia ellos”.

“Yo me quedo con todas las cosas bonitas vividas. Obviamente me falta todo el diario con mis amigos, con todas las cosas que viví, con el staff, con la gente del club, pero no me detengo en eso. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto. Me lamentó irme y no ver a los hinchas y tampoco el estadio lleno, porque estábamos en pandemia. Son esas cosas que uno nunca olvida, que siempre quiere vivirlas, como estar en el estadio con los hinchas. Creo que son esas cosas más que cualquiera otra cosa, pero esto es fútbol, uno nunca sabe en qué momento llegan las cosas, es la vida, es así y trato de vivir el día a día. Aprendí a no enfocarme en lo que extraño si no en lo bonito que viví”.

La Selección Colombia: “Uno siempre quiere estar con su selección y representar su país, y quiere estar en un mundial. Solo deseo que podamos clasificar para poder estar ahí en Qatar 2022”.

Juan Román Riquelme: “Es una persona que inspiró a muchas generaciones de hoy en día. Para mí, lo que dijo antes de la final, son emociones que hablan solas, pero el respeto es máximo y la admiración es mucha. Cuando escuché a Riquelme hablar bien de mí, me llenó de orgullo y me inspiró a seguir haciendo las cosas bien, porque el reconocimiento de una persona que fue emblemática del fútbol argentino y para muchas generaciones, dejando de lado el Boca - River, a mí me llenó de orgullo, satisfacción y quiero agradecerle por todo lo que hizo, sin darse cuenta, para mí carrera y la de muchas personas. De Román me gustaba cuando la pisaba, cuando colocaba una pelota de gol o sus tiros libres. Son muchas cualidades que como jugador eran de admirar. Román fue esa persona que a uno lo inspiró a tener esa pasión por el fútbol”.