Jorge Carrascal sufrió sus primeros grandes cuestionamientos de la hinchada de River Plate y de la prensa argentina tras su expulsión ante el Palmeiras en semifinales de Copa Libertadores.

No fue por su rendimiento, por el que siempre salió bien calificado, sino por su comportamiento cuando las tensiones en la cancha están en ebullición. No fue su primera roja injustificada y esta vez su juventud e inexperiencia no alcanzaron para frenar la frustración de un equipo que cayó goleado 3-0 en casa, en la ida de la llave.

Todo esto abrió la posibilidad de que el cartagenero saliera de River en la ventana de mercados invernal de Europa.

Sin embargo, según el diario Olé, de Argentina, Jorge Carrascal no se plantea salir de River por ahora y su objetivo es seguir creciendo con Marcelo Gallardo para cuando se presente la oportunidad real de volver al fútbol europeo.

“Jorge Carrascal apuesta a consolidar su versión futbolística de alta gama y a erradicar sus momentos laguneros y las tontas expulsiones como las que él mismo provocó ante Banfield en el torneo local y en la ida de la semi de la Copa contra Palmeiras (0-3). Por eso, el colombiano de 22 años no se tienta con las propuestas que viene recibiendo desde el exterior y confía en afianzarse en el equipo de Marcelo Gallardo para poder pegar el salto a Europa más adelante y con una mayor madurez en todos los aspectos”, comentó el diario argentino.