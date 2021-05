El cuerpo técnico señaló que en exámenes médicos se determinó que el jugador no está en un nivel óptimo de competencia, por lo que no podrá integrar al combinado patrio para sus próximos retos.

James sostuvo que su plan de recuperación le indicaba no participar en el compromiso ante Perú, el 3 de junio, pero sí le permitía llegar para el choque con Argentina y para afrontar la Copa América.

“Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y, por su puesto, estar para la Copa América 2021”, dijo James.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, añadió.

El volante del Everton sostuvo que la decisión lo llena de decepción, pues esperaba volver a vestirse con la camiseta tricolor.

“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mi representa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, apuntó.