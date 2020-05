James Rodríguez se quedaría en Madrid y jugaría con el Atlético

En medio de la pandemia por el coronavirus y la aparente quiebra de algunos equipos, los portales de Europa son expertos en general noticias, así sean especulaciones.

Ayer se conoció más sobre la novela del colombiano James Rodríguez. Parece que el 10 de la Tricolor se quedará en Madrid, pero no en el cuadro ‘blanco, ya que técnico francés Zinedine Zidane no lo quiere; irá al cuadro ‘colchonero’, donde sí es bienvenido por el técnico Diego Simeone. Su representante Jorge Mendes asegura que James no se irá de Madrid, ya que Atlético le hizo una oferta por 25 millones de euros, para tenerlo en su filas.

Otra estratega sería que el 10 colombiano aguante la suplencia un año más para de esta forma salir libre en 2021, cuando finiquita su contrato. James, quien entrena en casa, debido a la pandemia del Coronavirus, no quiere irse de la capital, está listo para ponerse la camiseta roja y blanca, la misma que hizo grande a Falcao García, precisamente con Simeone como adiestrador. En los portales españoles se tejen muchos comentarios sobre el colombiano, que añora mostrar todo su talento.

El Everton inglés también está en la puja por James Rodríguez. Esta novela no se acaba y veremos en los próximos días que se define.