El colombiano James Rodríguez vuelve a ser baja en un partido importante para el Everton en la Premier League.

El volante cucuteño no actuará ante el Chelsea por la fecha 11 de la liga inglesa por molestias que arrastra, según su entrenador Carlo Ancelotti, desde el partido pasado ante el Burnley.

Ancelotti habló en rueda de prensa previo al partido contra el equipo de Frank Lampard y reveló las molestias de James y la baja de otros dos jugadores.

“Tenemos a tres jugadores que no estarán disponibles para mañana. Coleman empezó a entrenar esta semana y confío en que esté ante el Leicester el miércoles. Tenemos afuera a Delph, que sufrió una lesión ante el Burnley el pasado fin de semana. Y tenemos afuera a James, que tuvo algunos problemas también ante el Burnley y no pudo entrenarse esta semana, empezará a hacerlo en la próxima. No queremos arriesgarnos con él”, dijo el técnico italiano.

Ancelotti dio detalles de las molestias físicas de James, que vuelve a perderse un partido con el club de Liverpool.