En los últimos días son varios los equipos con los que se ha asociado al cartagenero Huberth Bodhert, que saldría del Once Caldas al finalizar la temporada.

Sin embargo, el único equipo con el que el estratega ha hablado sobre su futuro es con el Deportivo Pereira.

Así lo aseguró el mismo Hubert Bodhert en una charla con el programa Bvar de Caracol Radio, en el que sostuvo que su principal objetivo sigue siendo clasificar a la Copa Sudamericana con el equipo caldense, pero no negó sus conversaciones con el presidente del Pereira.

Recuperado del COVID-19, que lo envió a una Unidad de Cuidados Intensivos, el ex técnico de Real Cartagena está listo para volver a dirigir en este cierre de año. (“En UCI se te viene todo a la cabeza”, Bodhert sobre el COVID-19).

“Estoy con Once Caldas, he hablado con los directivos y la idea es que sigamos... Yo siempre estoy pensando en pasar, quiero conseguir ese cupo a Sudamericana y ese es el objetivo que tenemos. Ya terminado esto, nos sentaremos a conversar”, dijo Bodhert, que espera dirigir ante Millonarios el próximo jueves por la Liguilla BetPlay.

“Sí ha habido coqueteos de otros equipos. En esto hay que ser muy respetuosos, yo he tenido directivos serios conmigo y les debo responder de la misma manera. Ellos conocen cualquier situación que se me ha presentado. Solo he conversado con un presidente. He escuchado que sueno para aquí o para allá, pero el día que tenga algo lo voy a contar”, comentó el cartagenero al ser preguntado por rumores que lo vinculan con América de Cali o Independiente Medellín.

Más adelante en la charla, Bodhert reconoció que el presidente con el que ha dialogado es Jhon Omar Candamil, del Deportivo Pereira.