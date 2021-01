Bodhert reconoció que le vino bien al equipo no tener participación en la primera fecha, en la que descansó debido a la expulsión de Cúcuta Deportivo del campeonato tras perder su reconocimiento deportivo – en todas las fechas de este semestre descansará un equipo -.

“Los muchachos han estado en una actitud extraordinaria, son grandes personas y es lo que me tiene contento. Que cada día tienen la intención de seguir creciendo”, añadió.

Hubert Bodhert habló también de su salida del Once Caldas, equipo que dirigió durante tres temporadas y que le permitió sostener su imagen de buen técnico en el país.

“Todo ciclo que inicia tiene una terminación, en Manizales el ciclo se cerró en su momento. En lo personal, gozo de una buena imagen a nivel nacional y cuando se presentó la oportunidad de Águilas no dudé en llegar a sumar en este proyecto. Me visualizo y me hallo en un proyecto como este, es un equipo maduro y con muchas aspiraciones”, dijo.