¿Hay racismo en el FPC? La denuncia que involucra a un ex Selección Colombia

“La verdad estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo... La manera como me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros”, explicó el delantero de Águilas Doradas. La historia que nadie conoce de Bodhert: lavaba ollas y vendía pasteles

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte del jugador implicado, el equipo Unión Magdalena y de la Dimayor, en el que el jugador espera que se tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir en el fútbol colombiano.