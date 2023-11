¿Hace cuánto Colombia no sumaba seis de seis por Eliminatorias?

La Selección Colombia de Fútbol venció a su similar de Paraguay (0-1) en condición de visitante y logró ganar sus dos partidos de la doble fecha en las Eliminatorias al Mundial.

La cosecha de los 6 puntos seguidos en la misma fecha doble puede que no sea hace tanto como pienses. Aunque no lo había conseguido en estas Eliminatorias, no han pasado ni siquiera dos años desde la última vez en alcanzar los seis puntos. Colombia le ganó a Paraguay, pero pudo golear.