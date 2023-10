Por fin, el alumno ganó al maestro. Mikel Arteta se llevó su primera victoria ante el Manchester City y dejó grogui al que fue su primer entrenador un par de temporadas, Pep Guardiola. Desde 2018, el City no perdía dos partidos seguidos en la Premier League y tuvo que ser Arteta, después de caer frente al Wolves, quien provocara otra caída de un equipo que parecía intratable. ¡Atención!: el cartagenero Hubert Bodhert no es más el técnico de Santa Fe.

El City, derrotado la pasada jornada por el Wolves (2-1), recuperó la cordura en la Liga de Campeones tras derrotar al Leipzig (1-3). Sin Rodri Hernández sancionado ante el Wolves, Guardiola tampoco pudo contar con el centrocampista español frente al Arsenal. Le recuperó momentáneamente para la Liga de Campeones, pero lo volvió a perder apenas unos días después.

Eso siempre es una mala noticia para los ‘citizens’, que sin Rodri en el campo sufren un dato abrumador; ha perdido el 33 por ciento de sus partidos cuando el internacional español no está. Su presencia en el balcón del área rival para construir un muro que frena la salida de los rivales, es clave. Y, también, para construir juego. Guardiola tuvo que lidiar con ese hándicap con Mateo Kovacic y Rico Lewis, mientras que Arteta dejó en el banquillo a Martinelli, después decisivo, y no pudo contar con Buyako Saka (lesionado) para formar un once sin ninguno de sus extremos más habilidosos.