Los ecos por el ascenso del Unión Magdalena en un polémico partido ante Llaneros no paran. Tras aplazarse la final de la B entre el equipo bananero y Cortuluá, este jueves 9 de diciembre la Fiscalía decidió abrir una investigación penal por posible amaño.

Jugador del Bayern antivacuna no jugará hasta 2022 por secuelas de COVID

Jugador del Bayern antivacuna no jugará hasta 2022 por secuelas de COVID

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, sostuvo que trabajan para finalizar las investigaciones con prontitud y reveló que algunos de los citados a declarar no se presentaron.

“Estamos en todo este proceso de investigación, lo estamos tomando con toda la seriedad y prontitud. Hoy inició el proceso con seis testimonios que desafortunadamente no se presentaron, esto es un muy mal síntoma desde el punto de vista de la celeridad de la investigación, enviaron a sus abogados (que tiene todo el derecho en hacerlo) pero también, recuerdo que el código de ética de la FIFA y de la FCF dice que se debe cumplir el principio de colaboración”, apuntó.

“Ya se han decretado más pruebas y testigos, pero eso está en manos de la investigación disciplinaria y deportiva que está llevando la Dimayor en cabeza de la comisión disciplinaria”, dijo.

Jaramillo también se refirió a la final del Torneo BetPlay, que disputarán Unión Magdalena y Cortuluá y que fue aplazado para una fecha sin determinar mientras se realizan las investigaciones del posible amaño. (Lea: Aplazan la final de la B entre Cortuluá y Unión Magdalena)

“No tenemos nada concreto, en este momento ese partido no está decidiendo nada y lo más pertinente que creímos fue aplazarlo por lo que está sucediendo”, explicó.

Por su parte, el abogado de Llaneros, David Benavides, respondió a Jaramillo sobre los cuestionamientos a los citados para dar su testimonio.

“Con sorpresa recibimos las declaraciones del presidente de Dimayor, quien manifestó que no nos habíamos presentado. Aquí estamos. Se practicaron las diligencias de testimonios del presidente de Llaneros como del preparador físico. Le pedimos que no desinforme y que tenga coherencia y garantías procesales. El correcto ejercicio de los derechos constituciones no es un mal síntoma. El mal síntoma es que pretenda utilizarlo en contra de nosotros. Le pedimos paciencia, como la ha tenido hasta ahora, coherencia y respeto por los derechos de los investigados”.