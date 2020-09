Tras seis meses de parón a causa de la pandemia del coronavirus, el fútbol de primera categoría en Colombia está listo para volver.

Este viernes 11 de septiembre la Dimayor definió los horarios de los partidos de la fecha 9, con la que se reanudará la Liga BetPlay.

La fecha se disputará entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

Las acciones empezarán el viernes con los duelos entre La Equidad vs Chicó y Atlético Nacional vs Deportes Tolima.

El sábado continuará con Patriotas vs Envigado, Pereira vs Santa Fe, Alianza Petrolera vs Medellín, y Millonarios vs Once Caldas.

El domingo se disputarán los duelos Pasto vs Jaguares, Cali vs Bucaramanga y Junior vs Águilas Doradas.

El domingo finalizará la fecha con el cruce entre Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali.