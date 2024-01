Fariñez nada que llega al fútbol colombiano: Deportivo Pereira desistió

El Deportivo Pereira también desistió de fichar al portero venezolano Wuilker Faríñez al considerar que “médicamente” no está en las mejores condiciones, como ya lo hizo semanas antes el Atlético Nacional.

“Se le hicieron una pruebas esperando con la mejor intención que las superara pero médicamente no fue posible. No estaba para tener minutos y no pudo ingresar al club en este momento”, afirmó este martes el médico del club, Camilo Lopera, en una conferencia de prensa. Daniel Muñoz llega al Palace: la Premier League tendrá un colombiano más.