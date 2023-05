Excapitán de Uruguay dice que a Argentina le ayudaron a ser campeona mundial

Diego Lugano alborotó el ambiente del fútbol, y más entre los vecinos Uruguay y Argentina, por una aseveración que seguramente no les gustará a los argentinos.

Lugano fue uno de los grandes referentes del equipo charrúa, hasta el punto de tener más de 100 partidos con la camiseta celeste, haber ganado una Copa América y jugar dos mundiales, el de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Por eso el exdefensor central es una voz autorizada para hablar de fútbol, y esta vez fue contundente sobre el título que logró Argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022. Video: así fue el marcaje de Yerry Mina a Haaland que indignó a Guardiola

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la Fifa no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo Lugano en entrevista con el programa radial Fútbol por Carve.