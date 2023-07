Ex árbitro reveló vínculos del fútbol colombiano con el narcotráfico

“Yo fui a pitar un partido entre Pereira y Quindío y cuando estaba en el camerino, un recogebolas me avisó que querían hablar conmigo. Llegó un tipo, como decíamos, embambado, lleno de cadenas. Me dijo que los señores de Cali querían hablar conmigo, que había que ayudar al Pereira ese día. Yo le respondí que no me mandara razones de nadie”, relató.

Además, el árbitro relató un encuentro con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Según López, después de un partido entre Medellín y Bucaramanga, fue abordado por hombres armados que lo llevaron ante Escobar. El narcotraficante le pidió que colaborara, pero López se negó y después del encuentro, temió por su vida.

"Viajé a pitar un partido entre Medellín y Bucaramanga y cuando me subo al taxi, se me sientan dos personas, a lado y lado. Me llevaron como a una montaña y ahí conocí a Pablo Escobar. Ahí me pregunta por qué yo no quiero trabajar con los de Cali. Yo le respondí que no trabajo con nadie. Él me dice que no quiere que yo me tuerza como se le han torcido otros y que les colaborara, que los árbitros estaban pitando mucho en contra de Nacional. Yo le dije que no le colaboraba y Escobar se dio la vuelta y se fue", contó.

“Los señores que me recogieron empezaron a tratarme mal, me taparon la cabeza y me subieron a un carro. Pensé que me iban a botar por el camino. Me dijeron que nadie se podía enterar de que el ‘patrón’ había hablado conmigo o que acababan con mi familia. Me dejaron a dos cuadras del hotel. Yo me metí a la ducha y empecé a llorar. Yo pensé en renunciar al arbitraje”, añadió.

López también mencionó amenazas de muerte que recibió durante su carrera, incluyendo una que se dio el día del partido entre Quindío y Junior en Armenia, cuando fue designado para reemplazar a otro árbitro que había sido secuestrado.

A pesar de las dificultades y presiones, López siguió adelante con su trabajo como árbitro, aunque finalmente se vio obligado a dejar el arbitraje debido a la persecución y las amenazas.

“Me daban un mes para salir del país. La Federación redactó una carta para que yo me pudiera venir para Estados Unidos. Me daban tres opciones: seguir pitando en Venezuela, irme a México, donde el político con el que yo trabajaba en el Senado, Julio César Sánchez, fue nombrado embajador, o irme a Estados Unidos. Las dos primeras no se pudieron hacer”.