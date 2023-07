Ever Meza, del barrio La Quinta al fútbol profesional colombiano

“Mis inicios como futbolistas se dieron en Comfenalco, con el profesor Juan Carlos Payares, luego pasé a entrenar con el técnico Carlos Díaz con el que fui campeón de la Liga. Hice parte de la fusión entre Cyclones y Nuevo Milenio, con Héctor Bustillo. También me entrenó ahí Antonio Miranda., Logré integrar cuatro selecciones Bolívar. Son recuerdos muy lindos”, comenta Ever, quien se graduó en el colegio Seminario de Cartagena.

Ever Meza Mercado se abre paso en el fútbol colombiano con la esperanza de lograr consolidarse en Envigado para así en un futuro no muy lejano integrar la selección Colombia de mayores.

Nunca se rindió

A los 16 años, cuenta Ever, viajó a Cali para hacer parte de Cyclones. “Allá está la élite de Cyclones, en donde la competencia es más alta. Me fue bien, fui escogido para probarme en Gremio de Brasil en 2017, hice las pruebas, regresé a Cyclones Cali, Luis Felipe Poso, mi representante, me envió a probarme a Leones, pero me colocaron como lateral derecho, nunca me vieron en mi posición, volante de marca. Luego fui a Cúcuta, en donde jugué Sub-20, me iban a hacer contrato, pero a final de año decidí irme a Llaneros, en donde debuté”, recalca.