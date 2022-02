“Primero agradecido con Dios, con todas las personas que pusieron su granito de arena. El año anterior tuve la oportunidad de hacer un gran trabajo, las cosas me salieron de la mejor manera en el equipo de Leones, de segunda división. Estoy agradecido con todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores. Contento también con la oportunidad que se me abrió en Europa, donde le doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha brindado, a mi empresario y a todas las personas que han hecho parte de esto”, dijo el futbolista en conversación con el Vbar de Caracol Radio.

“Mis primeros pasos los di en la escuela de mi barrio, llamada Nuevo Milenio, donde tuve la oportunidad de pasar a Ciclones Cartagena, de ahí pasé a Ciclones Cali y luego, en 2018, llego a Leones”, explicó sobre su trayectoria.

Luis Felipe Gómez agradece a las personas que le ayudaron a dar este salto en su carrera, pero también reconoce que todo se debe a los esfuerzos y trabajos que ha realizado para rendir de la mejor manera.