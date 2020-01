“Estamos casi listos”: Vélez sobre la venta de derechos internacionales del FPC

Venta de los derechos internacionales de televisión

“Alemania se demoró tres años para internacionalizar su fútbol, España igual. Hacer un contrato internacional no es como comprar una casa acá en Colombia, ir a una notaría y firmar. Eso tiene muchas implicaciones en todo punto de vista. Hemos avanzado muy bien, las cosas van bastante bien. Llegué la semana pasada de Estados Unidos y estoy completamente tranquilo. Yo entiendo el desespero, pero cuando uno firma contratos tiene que tener mucho cuidado no en el presente sino en el futuro, que no vayamos a tener dificultades.

Yo estoy trabajando, hay muchas reservas en esos contratos que yo no puedo decir públicamente, pero vamos avanzando bien. Estamos casi listos, ya llegamos a un acuerdo con algunos problemas, como que nuestro fútbol no tenía controles en el exterior, en cualquier parte del mundo veían el fútbol colombiano sin ningún tipo de autorización y obviamente el que va a comprar unos derechos tiene que tener la tranquilidad de que sean unos derechos exclusivos. Ya quedó todo aclarado”.

Los cinco suplentes en cada partido oficial

“Eso fue una propuesta que se hizo en asamblea, fue aprobada por todos. Se sometió a votación, solo dos clubes se opusieron, Nacional y Junior. Es un tema complicado desde el punto de vista jurídico, lo estamos estudiando. Un cambio implicaría una reforma de estatutos y obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado. A mí solo me ha llegado una solicitud por parte de Nacional, de resto de ningún equipo ha llegado. Lo que sí quiero aclarar es que la Dimayor sigue dando siete tiquetes pero el técnico decide cuáles de ellos son los cinco que van a la planilla”.

¿Habrá Liga Profesional Femenina en el 2020?

“De verdad les digo, como paisa que soy. He voleado maletín en muchas empresas buscando el aliado para el fútbol femenino. Cuando fue la fiesta todo el mundo dijo “vamos a apoyar el fútbol femenino” y me dejaron solo en el guayabo. Le dije al Ministro que por qué no montábamos lo que él también había dicho que es el fútbol universitario, que me parece muy importante. No solo es el profesional, el fútbol femenino tiene que ser integral.

Hoy no tengo patrocinador. Va a haber liga femenina, sí va a haber. Empezará este semestre, estamos mandándole a los equipos a ver quiénes quieren participar, tienen que participar los ocho que están clasificados a las Copas y vamos a ver quién más va, pero va a haber Liga femenina.

La Liga no puede durar más allá de agosto porque necesitamos a los equipos listos para la Copa Libertadores que será en septiembre. También invito al Ministro a que trabajemos muy duro en la liga universitaria. De verdad, qué bueno sería que un equipo profesional fuera adherido por una universidad; no es solo el tema de pagar dinero sino que bueno que pudieran estudiar, que tuvieran becas, que fueran líderes en las universidades. Si hacemos una buena unión ahí tendremos fútbol profesional femenino permanente en Colombia”.

El debut del VAR en la Liga BetPlay Dimayor

“Ya se dieron cuenta el porqué solo dos partidos al comienzo, luego tres y luego llegar a 10. Es un tema complicado, nadie calculó que se nos fuera a dañar la UPS por el aguacero que estaba cayendo en el estadio de Bogotá y eso fue lo que ocurrió. En el primer partido no hubo dificultad, vamos aprendiendo, madurando, y yo creo que tener VAR en Colombia es un paso muy importante que hemos dado”.