Detrás de cada persona hay una historia que contar y la de Ignacio Cuffaro, nuevo jugador de Real Cartagena, es muy interesante, de verdad que sí.

Se trata de un argentino valiente, de 24 años, que superó un cáncer en los testículos para volver a las canchas a ser feliz, correr detrás de una pelota, imponer su fortaleza en marca, filtrar pases y hacer goles.

“En 2019 me tocó padecer de un cáncer que me alejó de las canchas y del fútbol, que es lo que más amo. Me golpeó mucho, pero en ese momento lo más importante era mi salud y tenía que darlo todo para recuperarme y volver a hacer lo que más me gustaba”, asegura Cuffaro, quien fue pieza clave el viernes anterior en el triunfo 2-1 de Real ante Cortuluá, en el inicio de la Primera B.

Recordó esos días difíciles que sorteó con mucha fe y recibiendo un gran apoyo de su familia.

“Me enfoqué en mi salud, tuve tres meses de quimioterapia, mi objetivo era curarme. Llegué a pensar que no tendría más oportunidad de jugar, pero aprendí a valorar otras cosas, lo más importante era sanarme y seguir con mi vida, pero cuando me curé fui corriendo detrás del balón inmediatamente”, comenta Cuffaro, quien mide un metro con 70 centímetros e hizo la asistencia para que Mario Álvarez marcara el primer gol del Real en la temporada.

Lo del cáncer ya es pasado, ahora Ignacio le apuesta a salir adelante a través del fútbol.

“Fue un momento duro. Agradezco la oportunidad, he vuelto a nacer con el Real Cartagena, estoy disfrutando al máximo de esto y tengo un gran compromiso con la institución”, recalca ‘Nacho’, el volante mixto que le apunta a dejar huella en los corazones de los hinchas cartageneros.