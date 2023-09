Eliminatorias: los errores que Colombia no puede volver a cometer

Este jueves, cuando Colombia reciba a Venezuela en Barranquilla (6:00 p.m.), empezará una nueva ilusión para el país, un nuevo camino para regresar a un Mundial y por ahí dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.

En la Eliminatoria rumbo a Qatar-2022, la Selección cometió múltiples errores que la llevaron a quedar por fuera del máximo evento después de haber jugado dos mundiales de forma consecutiva: Brasil 2014 y Rusia 2018.

El técnico Reinaldo Rueda, quien remplazó a Carlos Queiroz tras las primeras 4 fechas, fue señalado de no haber podido armar un grupo capaz de sortear las dificultades que se presentaron. El vallecaucano fue cuestionado por sus convocatorias y se le acusó de no transmitir temple y carácter. A eso se sumó que muchas veces no acertó en los cambios durante los partidos. Por eso hay que aprender de esas equivocaciones y elegir un camino distinto en el actual proceso.

Defender la estabilidad

Así que lo primero que se necesita es estabilidad, porque quien inició esa clasificación como técnico de Colombia fue el portugués Queiroz, una polémica decisión porque él no tenía el panorama claro sobre lo que era el fútbol colombiano y suramericano, cosa contraria a lo que sucede hoy con Néstor Lorenzo tras haber estado al lado de José Pekerman. Por eso, Lorenzo debería empezar y terminar esta fase clasificatoria, aunque todo está supeditado a los resultados que vaya mostrando.

Por el momento, en los partidos amistosos que ha dirigido suma 6 victorias y 2 empates con la Tricolor. Lo que sigue ahora es el examen final en juegos oficiales.