El Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, se dejó media samba en Ucrania debido a la COVID-19, que noqueó a la mitad de su plantilla.

“Vivimos en un atmósfera de miedo”, comentó el portugués Luis Castro, técnico del Shakhtar, en vísperas del partido.

No es para menos. El coronavirus golpeó a once de sus futbolistas, que tuvieron que ser confinados durante dos semanas y no pudieron ni entrenar ni disputar partidos internacionales con sus selecciones.

En comparación con el equipo que disputó un partido de liga el 27 de septiembre ante el Olimpik local o el que disputó en agosto las semifinales de la Liga Europa ante el Inter de Milán, a los “mineros” les faltarán seis titulares.