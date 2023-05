El regaño de Hubert Bodhert: “Esa hijue... tarjeta no te la pueden sacar”

May 22 - 12:00

En el video, se escucha a Bodhert decir: “Estamos lejos de todas las marcas. Ustedes dos, no puede ser posible que ese muchacho los tenga como un par de maricas, no joda. Esa h%$#& tarjeta no te la puedes sacar”. Las palabras del entrenador reflejan su frustración por el desempeño de los jugadores y su exigencia de un mayor compromiso en el campo.

Parece ser que el regaño tuvo un impacto positivo en el rendimiento del equipo, que terminó llevándose una buena victoria.