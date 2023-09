El hincha de Millonarios nominado al The Best de la FIFA

La FIFA desveló este jueves la lista de nominados para los premios The Best 2023, y Colombia tiene dignos representante en la lista.

La competencia para el FIFA Fan Award no es sencilla. Además de Miguel Ángel se encuentra nominado un aficionado argentino de Colón, cuya imagen acunando a su bebé en un partido contra Barracas Central se volvió viral, y Fran Hurndall, de Inglaterra. Todos ellos destacados por momentos únicos que ocurrieron entre enero y agosto de 2023.

La propia FIFA detalló que “El Premio reconoce el mejor momento fan entre enero de 2023 y agosto de 2023, independientemente del campeonato en el que se llevó a cabo y de la nacionalidad del(los) aficionado(s) involucrado. Podría ser, por ejemplo, una exhibición coreografiada, un cántico u otro momento que tocó la fibra sensible de la gente en todo el mundo”. Linda Caicedo, nominada al premio The Best de la FIFA