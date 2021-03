Las protestas no sirvieron para nada y hasta el público de Bogotá le gritó desde la tribuna que la pelota no había entrado, pero el juez mantuvo su decisión y le acreditó el gol a Sosa.

Años después, el mismo Héctor Ramón Sosa describió ese gol en una publicación con la revista SoHo.

“La jugada la inició Wílmer Cabrera, quien metió un pase en profundidad. Yo piqué para buscarla dentro del área grande, choqué con un defensor pero alcancé a puntearla ante el achique del arquero y no vi más. Me quedé tendido en el piso y no pensé más en la jugada. Yo pensé que la pelota había llegado al arco pero que se había quedado en la raya y estaban alegando por eso. Cuando lo vi en televisión la verdad era una cosa de locos, el balón nunca entró, es más, quedó muy fuera del arco...”, relató.

En la crónica de Soho, Sosa reconoce que a pesar de sus más de cien goles en el fútbol colombiano, algunos de gran factura, su carrera quedó marcada por aquel gol que no hizo.

“Era una cosa increíble. No podía creer que un juez valiera una jugada tan clara... Lo cierto es que Manuel Castro no volvió a pitar nunca más y supe que le tocó irse de su barrio por ese gol. Hice ciento treinta y cinco goles en Colombia y me recuerdan como un gran goleador, la verdad ese gol no me hace falta, al fin y al cabo nunca entró”, remató el argentino al recordar el gol más insólito de la historia.