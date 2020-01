El exfutbolista turco que ahora maneja Uber en EE.UU.

El exjugador contó su historia en el diario alemán ‘Welt am Sonntag, en el que reveló que tuvo que abandonar su país por motivos políticos.

“Cuando me fui, encerraron a mi padre y todo lo que tenía fue confiscado. Es un momento muy difícil para ellos. Todos los que tienen que ver conmigo tienen dificultades financieras”, contó.

Relata que en 2015 se trasladó a Estados Unidos, donde abrió una cafetería por un tiempo y ahora se dedica a vender libros y conducir un vehículo con Uber para sostener a su familia.

“Dirigí un café por un tiempo. Personas extrañas vinieron a mi café y tocaron música Dombra. Cuando regresó a Turquía, descubrieron la foto en su teléfono móvil y lo encerraron en la cárcel durante 14 meses”, explicó.

Denunció que lo perdió todo por la persecución de Erdogan. “Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo”.