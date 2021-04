Los últimos días han sido una montaña rusa de informaciones sobre el futuro del goleador colombiano Rafael Santos Borré, gran figura de River Plate de Argentina.

Con goles, Borré se ganó la atención de varios equipos pretendientes que quieren llevarlo como su estrella principal. Una de esas escuadras era Gremio, que había ofrecido un millonario contrato, pero que en el entorno del jugador no terminó de convencerlo ya que sus pretensiones parecen estar enfocadas en otros horizontes.

El delantero de 25 años había advertido que se iba a tomar el tiempo necesario para definir su futuro, el cual parece estar muy lejos de Argentina, una renovación que se ve casi imposible por el alto pedido que Borré quiere de ahora en adelante.

Sin embargo, Rafael confía en Marcelo Gallardo y por eso se reunió con el entrenador para pedirle una opinión de lo que el DT piensa sobre lo que sería lo mejor para el colombiano.

“El tema de Borré es un tema personal, él va a tomar una decisión y se tiene que tomar el tiempo. Hablo mucho con él y no le di un consejo, pero sí una opinión de lo que haría yo si fuera él. Lo único que le dije es que todo lo que decida, lo haga convencido de lo que sienta. Y si no estaba convencido, que no tome una decisión. De acuerdo a las posibilidades que tenga, va a tener posibilidades para elegir, después decidirá. Lo importante es que esté tranquilo”, comentó Gallardo en rueda de prensa.