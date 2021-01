Del barrio La Candelaria salió Wílmar Barrios, el volante de marca del Zenit de Rusia y de la selección Colombia que prefirió el fútbol y le hizo un zig zag a las drogas, la violencia y el alcohol, que son el pan de cada día en esta vecindad.

Eduardo Carrillo, exfutbolista profesional que actuó en el Real Cartagena y Jaguares, también salió de La Candelaria y dio buen ejemplo, ese que le inculca diariamente a Eider Luis, su hijo de 12 años quien hoy es uno de los grandes talentos de la categoría 2009 en el fútbol de Bolívar.

Eider también se desempeña de volante de mixto, posición en la que actuó su padre en su época. El menor tiene carácter, gran despliegue físico, buena técnica y llegada a gol.

Juega en Expreso Rojo, mide un metro con 50 centímetros, pesa 43 kilogramos, calza 37 y tiene como principal característica defender con vehemencia y pasar al ataque a apoyar a sus compañeros.

Da gusto verlo jugar, Eider da pasos firmes y seguros y con su capacidad, en la que se destaca su rapidez y juego aéreo, es hoy una de las promesas del balompié bolivarense.

Jofrey Zambrano, su técnico afirma, que es un diamante que ese está puliendo. “Tiene grandes cualidades, debe mejorar el temperamento porque en ocasiones se pasa de revoluciones. Eso habla de la personalidad y el carácter, él no se arruga en la cancha y eso es bueno”.

“Veo muchos videos de Wílmar Barrios, Arturo Vidal y de mi papá. Quiero seguir mejorando porque mi gran sueño es ser futbolista profesional, integrar una selección Colombia y actuar en el fútbol europeo”, afirma Eider, quien es hincha de Barcelona y cursa sexto grado en el colegio Ciudad de Tunja.

“El fútbol también lo he utilizado como una estrategia para tenerlo apartado de cosas malas, para que esté entretenido con lo bueno, no se deje tentar de lo malo y que sea una persona de bien en el mañana. He visto que tiene buenas condiciones, lo apoyaré siempre para que logre los deseos de su corazón, el deporte es una herramienta que lo ayudará, como su padre lo que más me importa es que sea una persona de bien y sea feliz”, afirma Eduardo.

Eider seguirá dando en cada entreno y partido para alcanzar su meta. “El fútbol me hace feliz, sueño con comprarle una casa a mi mamá (Evelin Córdoba) y que mi papá se sienta orgulloso de mí”, remata.