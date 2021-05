“En este año hemos dicho que estamos firmes y vinieron controversias. Hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás. Sería absurdo que no se juegue la Copa América acá cuando sí se va a jugar la Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá”, dijo Duque.

“Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos. Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”, añadió, sin referirse a la protesta social como una posible razón para reconsiderar la organización de la Copa América.

La Copa América tiene previsto jugarse en Argentina y Colombia entre el 13 de junio y el 10 de julio. El juego inaugural se jugará en suelo gaucho y la final en Barranquilla.