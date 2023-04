Disputa entre clubes colombianos llega al TAS

El fallo anterior le dio la razón a Millonarios, argumentando que la voluntad del jugador, entendida como su intención libre y responsable de no prorrogar el contrato, no puede causar un perjuicio a un tercero de buena fe como lo es Millonarios.

Envigado alega que esto le causó un daño económico, ya que no se le pagaron las comisiones correspondientes a esos movimientos al no firmarle un contrato.

La disputa comenzó cuando el club azul solo pagó 150.000 dólares correspondientes a la primera cuota y quedaron pendientes 400.000 dólares, que los azules no pagaron tras no hacer uso de la opción, lo cual le permitió al jugador ir gratis a Bucaramanga y luego a Junior.

Asegura que al final el portero “tomó la decisión más acorde a sus intereses, como no continuar con Millonarios y prestar sus servicios al Club Atlético Bucaramanga.

Envigado insiste en que Millonarios no puede simplemente alegar que el jugador renunció porque no llegó a un acuerdo económico, no ejercer la opción que él mismo había declarado como obligatoria y trasladarle toda esa pérdida al equipo naranja.

Envigado cree que si la transferencia fue contabilizada en los estados financieros auditados y aprobados por la Asamblea de Millonarios, la cual después fue un préstamo, deja un sabor de mala fe pues el azul no puede ir en contra de sus propios actos. Hincha de Fluminense murió baleado a la salida del Maracaná tras el clásico

Por todo eso, Envigado pide no solo que se revoque el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor del 27 de febrero de 2023, sino que se declare que Millonarios incumplió el convenio deportivo y se ordene el pago de la totalidad de los $400.000 dólares iniciales, más los intereses de mora, además de sancionar al club bogotano conforme a los reglamentos del FCF para quienes incumplen convenios y condenarlo a pagar todos los gastos de este pleito jurídico en Suiza. Envigado es conocido por ser un equipo que pelea con sus armas y que, aún cuando tenga todo en contra, no renuncia a un pleito dentro o fuera de la cancha.