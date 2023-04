Dimayor responde a la Alcaldía de Medellín por desmanes de barra de Nacional

“Debemos recordar que las obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentran en cabeza de las autoridades administrativas y de policía del nivel nacional y local y por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional, ni a los particulares contratados por estos para prestar servicios de logística”, explicó.

La Dimayor también recordó que los clubes no tienen la obligación de garantizar la seguridad en los eventos deportivos, pues esa es responsabilidad de las autoridades administrativas y de Policía. Video: Los fuertes enfrentamientos entre hinchas de Nacional y la Policía

“Para nuestra institución y el fútbol en general es inaceptable que se responsabilice a los clubes del fútbol profesional y a sus dirigentes por el actuar de vándalos que, por portar una camiseta, no representan los valores de una institución, ni poseen vinculación alguna con la misma. Menos aún resulta admisible que por la fuerza, el hostigamiento, las amenazas y buscando una afectación económica al club, se pretenda incidir en las decisiones de naturaleza administrativa que atañen a quienes han sido designados legítimamente para tal efecto”.

Ante esto, la Dimayor rechazó que la Alcaldía responsabilice al club por el comportamiento de vándalos que no tienen ningún vínculo directo con la institución.

El ente que regula el fútbol profesional colombiano rechazó los actos violentos y apoyó al club verde luego de una declaraciones de la Alcaldía de Medellín, que señaló que no prestará más el estadio al equipo si este no asume el pago de la seguridad en el escenario. Video: momento en que policía es herido en disturbios de barra de Nacional

COMUNICADO DE LA DIMAYOR COMPLETO

El Presidente de la DIMAYOR y los clubes del Fútbol Profesional Colombiano rechazamos las declaraciones emitidas por las autoridades de la ciudad de Medellín, en las cuales responsabilizan a nuestro club afiliado Atlético Nacional S.A. por los hechos vandálicos y de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Atanasio Girardot, el día de ayer 16 de abril, en el partido programado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023.

Admitir, que los clubes de fútbol profesional deben ceder ante las manifestaciones de los violentos y permitir que incidan ilegítimamente para beneficio particular en las decisiones administrativas de un club profesional, sobre la base del temor, sería desconocer los fundamentos de nuestra Constitución Política y coadyuvar incluso en la realización de conductas que se catalogan con incidencia penal. Es evidente que tal justificación no debe encontrar cabida ni anuencia por parte de ninguna autoridad pública en el marco de un estado social, democrático y de derecho como el nuestro.

Más aún si se tiene en cuenta que Atlético Nacional advirtió, frente a las manifestaciones violentas, su preocupación frente a la ausencia de medidas preventivas contundentes que evitaran que los hechos presenciados el día de ayer tuvieran lugar. Teniendo en cuenta las graves manifestaciones que los violentos estaban efectuando a través de redes sociales para causar desmanes en el partido, desde la Presidencia de la DIMAYOR se remitieron comunicaciones a las autoridades competentes a fin de actuar de manera conjunta y permitir la realización del encuentro deportivo.

Debemos recordar que las obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentran en cabeza de las autoridades administrativas y de policía del nivel nacional y local y por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional, ni a los particulares contratados por estos para prestar servicios de logística. Como lo expresó la H. Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad de los artículos 52 y 62 del Código de Policía, en los siguientes términos: “El servicio público de Policía no pugna con el servicio de vigilancia y seguridad privada, sea este prestado por empresas de vigilancia y seguridad privada o por empresas logísticas. Sin embargo, la ley no puede delegar o transferir a los particulares, la función pública que consiste en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas o el aseguramiento de la paz, es decir, la conservación del orden público interno, pues como ha quedado dicho, se trata de un objetivo propio de la fuerza pública, entendiendo como tal, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional”.

Resaltamos el compromiso de Atlético Nacional S.A. y América de Cali S.A., quienes alcanzaron un acuerdo encaminado a la reprogramación del partido, cuya fecha y hora será definida por la DIMAYOR y comunicada por los canales oficiales de la Institución. Con ello evitaremos que las pretensiones de los violentos se materialicen, pues la violencia jamás será admitida por nuestra institución como un mecanismo válido para ejercer presiones indebidas frente a nuestros afiliados.

Finalmente, la DIMAYOR y sus clubes afiliados rechazamos de forma vehemente los actos de violencia que tuvieron lugar. Manifestamos públicamente nuestro compromiso de trabajar, de la mano con las autoridades competentes del orden nacional y local, para erradicar la violencia de nuestros estadios y disfrutar del fútbol en paz y sana convivencia.