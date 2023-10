Debía decir que Messi era el mejor para poder jugar

“Los fans del Barcelona me van a odiar, pero (apoyo) al Real Madrid. Cuando jugué en el Barcelona no lo podía decir porque no podía jugar. Tres años antes, en una entrevista cuando jugaba en Las Palmas, me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo, y dije “de este mundo Ronaldo, de la galaxia, Messi”. Real Madrid emprenderá acciones judiciales contra excomisario Villarejo.

Boateng admitió sentirse culpable por lo hecho, sin embargo, creyó necesario hacer el comentario porque no acostumbra a mentir. Lo cierto es que tras su llegada al Barcelona en 2019, no tenía más opciones que la de ocultar su admiración por los Merengues y por Cristiano, si lo que quería era jugar.

En la entrevista, confirmó haber apoyado al Real Madrid durante toda su adolescencia, y que la primera pregunta que le hicieron al llegar fue sobre quien era el mejor mundo. “Tuve que decir que era Lionel Messi; mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida”, comentó. “Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría”.

Cuatro partidos y una tarjeta amarilla fue el saldo que dejó en Barcelona. Sin goles, pero con la oportunidad de jugar con Messi y en uno de los clubes más grandes de Europa, Boateng habló sobre el astro argentino, demostrando todo el respeto que le tiene.

“Messi es un capitán. Él no habla, no necesita hablar porque va a hablar en el campo. Nosotros hablamos una vez en la ducha porque me preguntó si era difícil marcar en Italia, porque Ronaldo en esa época estaba en Italia. Me lo preguntó como “¿yo marcaría muchos goles?”. Y yo le dije “tu marcarías donde quieras, eres Messi”.

Más allá de la mentira, de cierta forma “forzada”, Boateng no tuvo más que palabras de admiración para Messi.