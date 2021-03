En el minuto 92, Simon Kjaer frustró al Manchester United, al que igualó en Old Trafford (1-1), y premió la ambición del Milan en la pugna por una plaza en los cuartos de final de la Liga Europa, a los que se aproximan con firmeza el Villarreal, el Granada, el Arsenal, el Ajax, el Roma y el Tottenham.

Los seis ganaron sus compromisos, además todos con marcadores de dos o más goles de diferencia, como el 0-2 del Villarreal al Dínamo Kiev, el 2-0 del Granada al Molde, el 2-0 de Harry Kane y el Tottenham al Dínamo Zagreb, el 3-0 del Ajax al Young Boys, el 3-0 del Roma al Shakthar Donetsk y el 1-3 del Arsenal al Olympiacos, todos por el camino correcto y ninguno con las dudas del United.

Leyendas indudables del continente, la Liga Europa ahora es la realidad del United y el Milan. Ni siquiera la cantidad de bajas con las que el bloque italiano llegó a Old Trafford, entre ellas Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu o Theo Hernández, permitió la victoria del equipo inglés, aliviado cuando el VAR vio una mano -nada clara- de Franck Kessie cuando controló y conectó de volea con el gol.

Era el minuto 10. No valió. Y el 0-0 se mantuvo hasta el 50, hasta que Bruno Fernandes apareció para inventarse un pase sensacional a la espalda de la defensa y a la cabeza del juvenil de 18 años Amad Diallo Traoré, cuyo testarazo entre el central y el portero Donnarumma significó el 1-0, pero no la victoria, porque Simon Kjaer surgió con un cabezazo para empatar en el minuto 91.

San Siro será definitivo, mientras el conjunto inglés no parece ya tan favorito, ni mucho menos, como se presuponía; nada que ver con el resultado del Villarreal en Kiev y el 0-2 que prácticamente sentencia su pase a los cuartos de final: Pau Torres, que luego sufrió una lesión muscular (”menor”, según el propio futbolista), abrió la cuenta con el 0-1 y Raúl Albiol la cerró con el 0-2.

“El equipo ha hecho un partido muy serio y dominador”, destacó Unai Emery, cuyas únicas tres victorias en las diez citas más recientes corresponden al torneo continental, donde sí se desenvuelve dentro de las expectativas, en contraste con los vaivenes que atraviesa en LaLiga Santander en las últimas fechas.

Y eso que la Liga Europa no admite concesiones. Tampoco Jorge Molina, que aprovechó el error de la defensa del Molde para abrir la ventaja del Granada, cuya primera experiencia en la competición continental por el momento no avista un límite cercano. No parece que esté en octavos ni en el Molde, al que superó en Los Cármenes.

Y menos aún con el 2-0 reafirmante de Soldado, cuya volea ratificó la superioridad del Granada cuando su rival jugaba en inferioridad por dos amarillas a Ellingsen.