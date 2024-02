“Con este nivel y esta actitud, Vinícius es el mejor del mundo”, Carlo Ancelotti

“El jugador que tu has nombrado es de otro equipo y para mí los que tengo son los mejores”, declaró.

Ancelotti explicó que el alemán Antonio Rüdiger, quien fue baja de última hora por una lesión en el muslo izquierdo, “se encuentra bien en la carrera normal, pero le cuesta un poco en los cambios de dirección”, por lo que no quisieron “arriesgar” y tampoco jugará el martes contra el RB Leipzig en ‘Champions’.

Además, explicó cómo se gestó el contar con Carvajal como central en lugar de algún canterano acostumbrado a jugar en dicha demarcación. Liga Premier: Luis Díaz anota gol en triunfo del Liverpool que sigue líder

“Lo de Carvajal no se entrena. Él me ha dicho que le daba igual si jugar de central izquierdo o por la derecha. Le puse por la izquierda y pareció que había jugado 400 partidos ahí. A Carvajal no le tienes que enseñar nada, porque tiene todo”, dijo.

“Hablando de la cantera, la cantera ha tenido jugadores lesionados. Empezamos con Marvel, Carrillo... y están lesionados. Ahora hemos llamado a Jacobo, que juega en el Juvenil A y que tiene mucha progresión. Pero antes de meter a este tipo de jugadores tengo que mirar a mi plantilla, y hay jugadores que tienen el perfil, aunque no estén acostumbrados a ello; como Tchouaméni, que es inteligente tácticamente. Lo que miro más es que sepa moverse tácticamente”, señaló. El mensaje con el que Mbappé felicita a Falcao García por su cumpleaños