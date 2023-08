Colombianos en el exterior: todos sus partidos este fin de semana futbolero

De Alemania pasamos a Inglaterra y, a las 9:00 a.m. Luis Díaz, el gran referente del fútbol colombiano en la actualidad, seguramente será titular en el partido de su Liverpool contra el Bournemouth. Siguiendo en suelo inglés, Davinson Sánchez hará lo propio con el Tottenham, en lo que podría ser un partidazo en el choque de su equipo con el Manchester United a las 11:30 de la mañana.

El domingo probablemente haya menos presencia, pero en Alemania, el Frankfurt de Rafael Santos Borré le hará frente al Darmstadt a las 10:30 de la mañana. Borré vive una situación complicada en el equipo alemán, por lo que no es tan seguro que llegue a ver minutos. Esa misma situación viven Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, quienes en el Atalanta parecen no tener espacio, sin embargo, su equipo jugará ante el Sassuolo a las 11:30 de la mañana, y podrían, por qué no, tener tiempo de juego.

Para finalizar el fin de semana, en Francia, el Lens del lateral izquierdo Deiver Machado, y el extremo juvenil Óscar Cortés, jugará ante el Rennes por la segunda fecha de la Ligue 1 a la 1:45 de la tarde.