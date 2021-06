Hay preocupación

Pero al analizar el funcionamiento futbolístico del seleccionado nacional las sensaciones no son las mejores, pues en el 3-1 ante Perú y en el 2-2 con Argentina las presentaciones de la Tricolor no fueron las mejores.

Poca seguridad

Nadie metió pierna

Sin profundidad

En ataque, Luis Díaz no apareció, nunca fue punzante, no desbordó, lució mal en los primeros 45 minutos y Duván Zapata se mostró torpe con el balón, deambuló en la cancha y cuando tuvo una ocasión clara de gol la desperdició.

Un leve reaccionar, por pasajes, en el segundo tiempo permitió a Colombia emparejar las acciones. Pero solo fue eso, un leve reaccionar y nada más, pues Argentina tuvo todo para llevarse los tres puntos solo que la Tricolor contó en el arco con un David Ospina que intervino magistralmente en cuatro situaciones clara para evitar la caída de su pórtico.

Colombia no fue profundo, no tuvo claridad, Cuadrado solo no puede generar peligro en la individual, necesita socios, que lo ayuden y eso no pasó.

Nos salvó un penal a favor bien cobrado por Muriel y un centro del mismo Cuadrado que Borja impactó con la cabeza para el 2-2 definitivo. La pelota quieta y el juego aéreo son variantes que están en el fútbol, pero poca caracterizan el juego de Colombia.