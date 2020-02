Colombia, a mejorar su contundencia ante Brasil en el Preolímpico sub 23

La clasificación de Colombia a los cuadrangulares finales del campeonato Preolímpico es casi una hazaña de héroes. Y es que el camino que tuvieron que recorrer los muchachos de la Selección sub 23 para llegar hasta este punto de la competencia no fue nada fácil y aunque la decisión de cómo se afrontarán los encuentros de esta semana es del entrenador del equipo, ya hay algunas pistas de qué salió bien y qué hay que mejorar.

Para llegar a este punto, Colombia se midió ante Argentina, Ecuador, Venezuela y, finalmente, Chile, en un encuentro disputado el jueves pasado y con el que se logró una durísima clasificación que hasta el mismo técnico Arturo Reyes atribuyó a la garra de los jugadores.

Y ese ha sido uno de los reconocimientos que más ha tenido el equipo desde que se inició el Preolímpico el 18 de enero, que los nacionales se lo dejan todo en la cancha, como ocurrió justamente contra Chile, en el que pese a que los australes dominaron con fútbol y presión la gran mayoría del partido, Colombia supo aguantar y mantener un empate que la dejó en las finales.

El mismo seleccionador Arturo Reyes atribuyó la clasificación a la entrega del equipo durante el encuentro.

“Quiero resaltar la parte positiva de esto, que es; primero, la clasificación y segundo, el carácter de nuestros jugadores. Fue un partido muy emocional, muy fuerte, muy duro, en esa parte mental los jugadores respondieron de buena manera”.

Sin embargo, y pese al logro de estar en los cuadrangulares finales, no faltan las críticas y las dudas. Y una de ellas es que parece no haber una buena definición a la hora de llegar al campo de los rivales y que hay falta de coordinación de los 11 cuando están en la cancha. También se ha oído que la parte física del plantel no es óptima.

Y es que los partidos previos a Chile tampoco fueron fáciles. Colombia perdió 2 -1 en el partido inaugural contra Argentina y el primer tiempo del encuentro contra Venezuela fue bastante reñido y el triunfo estuvo más en el empuje que en la estrategia.

Allí las críticas fueron que no hubo mucho trabajo colectivo y que faltó definición y organización a la hora de llegar a la cancha rival y anotar.

Se destacaron los juegos individuales de jugadores como Nicolás Benedetti, Edwin Herrera y Jorge Carrascal, quien tuvo que salir del campo con molestias.

Críticas similares se oyeron el jueves tras el partido contra Chile. Incluso un directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, lanzó frases muy duras al terminar ese encuentro.

“Clasificamos haciendo milagros, la preparación física la vi muy mal, hay que revisar el tema, me dio la impresión que salimos a firmar un empate, esta no es una categoría menor, aquí no hay excusas, fue muy malo lo de hoy”, aseguró tras el partido con Chile el propio vicepresidente de la FCF, Álvaro González.

Ahora Colombia se enfrentará a Brasil, que no solo viene de una victoria 2-1 sobre Paraguay, sino que llega a este partido invicto en este torneo, lo mismo que Argentina, clasificando primeros en los grupos A y B.

El enfrentamiento contra los brasileros será en Bucaramanga, después de que toda la competencia previa se adelantara en el eje cafetero. Los dos equipos que irán a Tokio se conocerán el domingo 9 de febrero.

*Así se jugará el cuadrangular final*

3 de febrero

6 p. m.: Argentina vs. Uruguay

8:30 p. m.: Brasil vs. Colombia

6 de febrero

6 p. m. Brasil vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Colombia

9 de febrero

6 p. m. Colombia vs. Uruguay

8:30 p. m. Argentina vs. Brasil.