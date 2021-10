“Los puntos se deben disputar en la cancha, no fuera de ella. Es lamentable las acciones que están teniendo con nuestra delegación en Chile”, dijo el vicepresidente de la federación venezolana, José Quintero.

La primera escaramuza del Chile-Venezuela se produjo el martes fuera de la cancha. La Vinotinto fue impedida de ir a entrenar al estadio San Carlos de Apoquindo por disposición de las autoridades sanitarias chilenas que señalaron que hasta nueve miembros de la delegación visitante no tenían completos sus esquemas de vacunación contra el COVID-19.

Los chilenos parecían resignarse a quedar fuera del Mundial del próximo año, pero los goles de Ben Brereton y Mauricio Isla sellaron la victoria ante Paraguay _ apenas la segunda en la campaña _ para revivir sus sueños de acercarse al quinto puesto de repechaje, que ahora ocupa Colombia con 15 unidades.

Se cree que el entrenador de Chile. el uruguayo Martín Lasarte, recurrirá Marcelino Núñez o Tomás Alarcón para reemplazar a Aránguiz, que ha sido constantemente pieza clave en la llamada “Generación Dorada” de Chile y que ya está entrando a la etapa final por la edad de varios de sus integrantes.

En compensación a esa ausencia, Lasarte recupera al defensor Gary Medel, quien cumplió una suspensión ante Paraguay.

Lasarte restó importancia al bajo nivel mostrado por Alexis Sánchez en los últimos encuentros.

“Son injustas las críticas. Alexis es un excelente jugador. Lo mejor de él está por venir”, dijo Lasarte.

También advirtió que “Venezuela es un rival de cuidado, no es lo mismo que hace 20 años atrás” y destacó que “si no sumamos de a tres (puntos), el resto no nos sirve de nada”.

No está claro quien sería el reemplazante de Soteldo en Venezuela, que también echará de menos al central John Chancellor.

“Vamos a tratar de generar, no podemos venir a encerrarnos sabiendo que va a ser un partido muy complicado, sabiendo que Chile en la parte de arriba es muy fuerte”, dijo el técnico venezolano Leonardo González.