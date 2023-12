Champions: estos son los clasificados luego de la penúltima jornada

Bayern reafirmó su superioridad en el Grupo A luego de vencer 0-1 al Manchester United, que terminó sin Champions y Europa League al ser el último (4 puntos) del cuadro. Copenhague asaltó el segundo lugar y el cupo a octavos tras vencer 1-0 al Galatasaray de Davinson Sánchez.

El que no tuvo problemas por salir primero de su Grupo (C) fue el Madrid: victoria a domicilio en Alemania (2-3) contra Union Berlín y puntaje perfecto (18 puntos). Napoli, con 10 unidades, cerró la fase eliminatoria con un solido 2-0 ante un Sporting Braga continuará su campaña internacional en la Europa League. La particular manera de pago de los Dodgers con Shohei Ohtani.

El Grupo D cerró la jornada con los encuentros: Inter - Real Sociedad (0-0) y Salzburg - Benfica (1-3).