Champions: Bayern sufre, pero gana ante el Copenhague

No pareció del todo cómodo el Bayern durante la mayor parte del encuentro. Tuvo la pelota y el control, como era previsible, pero estuvo gris, falto de inspiración para romper el orden de un Copenhague sin apenas fisuras, a pesar de las bajas atrás y de la fragilidad defensiva que exhibe en la liga danesa. Un césped que ha vivido tiempos mejores tampoco ayudó al espectáculo.

Treinta y seis partidos sin perder en fase de grupos y quince victorias seguidas son los impresionantes números que luce ahora el equipo alemán, que no tuvo su mejor noche, pero tiró de calidad para lograr el triunfo. Champions: El Real Madrid sale airoso de Nápoles.

Un par de tiros lejanos de Kimmich y Sané fue el escaso bagaje del campeón alemán en una primera parte en la que el Copenhague no sufrió. E incluso metió miedo en alguna salida rápida, aunque desperdició un par de opciones prometedoras.

El paso por los vestuarios no despertó tampoco al equipo alemán. Al contrario, en una jugada muy bien elaborada del Copenhague, Gonçalves dejó frente al portero a Achouri. Tras varios rebotes, el balón le quedó a Lerager, que de volea en semifallo batió a Ulreich.

El Bayern no reaccionaba. Tampoco desde el banquillo Tuchel, pese a que su equipo no conseguía crear ocasiones claras y el Copenhague no pasaba apuros.

Hasta que Musiala, al que casi no se le había visto, se revolvió al borde del área y se sacó un trallazo junto al palo, inalcanzable para Grabara.

El portero polaco le sacaba un mano a mano algo esquinado a Sané. Respondían los locales con un tiro desviado de Elyounoussi dentro del área. Video: Neymar marcó su primer gol en Arabia