El delantero colombiano Carlos Bacca, autor de tres de los cuatro goles de su equipo ante el Sevilla (4-0), dedicó la victoria a su padre y a su hermana, que dieron positivo por COVID-19, y su país, que atraviesa un momento social complicado.

“Gracias a Dios pude marcar estos goles en un momento de dificultad y esta alegría me da fuerzas para seguir trabajando con su ayuda”, indicó el jugador colombiano en declaraciones a Movistar Laliga.

También indicó que la presencia de su mujer y sus hijos, así como del público en el estadio había supuesto un “plus extra” para el equipo y también para él. “Sin ser esta mi mejor temporada, esto ha sido importante, ya que cuando no juego, siempre me pongo en pie y me pongo a trabajar de inmediato”, agregó.