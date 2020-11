El Villarreal empató a un gol en Tel Aviv ante el Maccabi, un resultado que le mantiene como líder de su grupo pero que no le permite certificar como pretendía la clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, cuando aún restan dos jornadas para la conclusión de esta fase.

El técnico del Villarreal, Unai Emery, de nuevo apostó por una rotación profunda en su alineación, con ocho novedades en su once, pero a pesar de que su equipo no pasó por ningún problema en defensa en la primera mitad le costó generar en ataque, con Take Kubo y Chukwueze poco productivos por las bandas.

Tan solo el colombiano Carlos Bacca fue capaz de generar algo de peligro, primero tras un disparo a la media vuelta desde la frontal que fue despejado con apuros por el meta israelí y posteriormente, a la media hora de juego, apunto estuvo de aprovechar una cesión corta al portero local.

Sólo en la recta final del primer acto, el Villarreal pudo inaugurar el marcador, tras una buena combinación ofensiva, que acabó con una gran asistencia de Bacca que resolvió el canterano Álex Baena marcando el 0-1 y su segundo gol en esta competición.

En la reanudación el Maccabi sorprendió al Villarreal. Un mal rechace al segundo palo lo aprovechó Peretz para ceder atrás de cabeza donde Pesic fusiló a Rulli desde el área pequeña y empató cuando apenas habían transcurrido dos minutos de juego.